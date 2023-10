Mancini, terza sconfitta con l'Arabia Saudita: fa festa il Mali

Continua il momento no di Roberto Mancini nella sua nuova avventura. L'Arabia Saudita ha perso per 3-1 contro il Mali nell'amichevole disputata sul campo neutro di Portimao, in Portogallo. Si tratta della terza sconfitta su quattro partite. Nel precedente test la nazionale dell'ex ct dell'Italia era riuscita a pareggiare in extremis contro la Nigeria, che aveva perso Osimhen. Negativo il bilancio fin qui da tecnico dei sauditi: 4 gol fatti e 9 subiti.