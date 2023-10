Zola e la battuta sul latte materno: Bellingham impazzisce dalle risate

L'Inghilterra battendo l'Italia 3-1 ha staccato il pass per Euro 2024. Tra i migliori in campo del match, c'è stato sicuramente Jude Bellingham. E nel post partita, proprio il giovane talento del Real Madrid è stato protagonista di un siparietto in Tv a Channel 4 con Gianfranco Zola che lo ha fatto scoppiare in una risata fragorosa.