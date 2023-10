Censurato video YouTube con Neville: c’entrano le regole sul gioco d’azzardo

LONDRA (INGHILTERRA) - L' autorità britannica per la pubblicità ha bannato un un tweet con protagonista l'ex capitano del Manchester United , Gary Neville, per aver violato le regole sulla promozione del gioco d'azzardo . Il post social - apparso su un canale Youtube - comprendeva una clip nel corso della quale l'ex icona dei ' Red Devils ' pronosticava i risultati della giornata di Premier League , con presente in sovraimpressione il logo di Sky Bet, un'agenzia di scommesse online .

Scommesse, video censurato in Inghilterra

Un contenuto non in linea con le normative inglesi sul gioco d'azzardo: l'Advertising Standards Authority (ASA) ha infatti provveduto a censurare prontamente il video, giudicato come "irresponsabile e realizzataa con tono e contenuti tipici di un pubblico adulto" e soprattutto indirizzato anche ad un pubblico minorenne. "È probabile che Neville continui ad avere un forte fascino per i minori di 18 anni", la spiegazione dell'AFA, che sottolinea l'infuenza di un personaggio pubblico come Gary Neville sui suoi profili Instagram e Twitter (circa 135mila follower).