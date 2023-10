Clamoroso sfogo di Hojlund contro i giocatori di San Marino: “Colpa di quello lì”

ROMA - "Capisco l'italiano e ho sentito molti di loro correre in giro dicendomi cose brutte. Mi hanno anche spintonato e picchiato mentre mi afferravano con la forza". Lo ha detto Rasmus Hojlund dopo la gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 vinta con la sua Danimarca contro San Marino, in cui ha segnato il gol del vantaggio. "Penso che sia incredibilmente irrispettoso che mi abbiano colpito così - le sue dichiarazioni riportate dal Mirror -. Soprattutto lui (Alessandro Tosi, anche lui in la zona mista dei media in quel momento), che è laggiù, ha iniziato a strattonarmi e a spingermi forte". Sui problemi alla schiena che ne hanno frenato i primi mesi al Manchester United Hojlund ha spiegato: "Non ho ancora visto come si sente la mia schiena. Sai come mi sento riguardo alla frequenza cardiaca. Quindi in questo momento sento che va bene, ma non so come mi sentirò domani mattina". Poi la chiosa: "La gente sa che ho avuto qualcosa alla schiena in passato, che mi ha tenuto fuori. Quindi è una situazione spiacevole quella in cui mi trovo adesso".