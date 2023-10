Ronaldo e l'incredibile dieta con gli avanzi del fast food: l'ex compagno rivela tutto

Cristiano Ronaldo è diventato uno dei più forti calciatori di sempre grazie alla sua dedizione e al suo impegno, senza mai mollare, allenandosi come un matto e dedicandosi con ogni sforzo prima alla costruzione e poi al mantenimento del suo corpo. Allenamento, dieta e riposo sono diventati negli anni per CR7 una vera priorità, elementi essenziali per una carriera sempre al top. Ma un tempo, quando il portoghese era all'inizio della sua carriera, non aveva ancora quella cultura del corpo che l'ha reso famoso nel calcio.