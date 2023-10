Il Feyenoord avvisa la Lazio: poker al Vitesse e rotta sulla Champions

ROTTERDAM (OLANDA) - Quattro squilli dal Feyenoord, che travolge in casa il Vitesse in uno dei match della 9ª giornata di Eredivisie e avvisa la Lazio, prossima avversaria degli olandesi in Champions League (mercoledì 25 ottobre) proprio nel catino del De Kuip e a sua volta vittoriosa sul campo del Sassuolo .

Feyenoord-Vitesse 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Feyenoord, poker al Vitesse e Lazio avvisata

Strada subito in discesa per la squadra di Slot, a segno nel primo tempo con Stengs e con il bomber Gimenez prima del tris e del poker serviti nella ripresa con Geertruida e Milambo. Una vittoria convicente per il Feyenoord, ancora imbattuto in campionato dove è ora a -4 dal Psv capolista e a -2 dall'Az Alkmaar secondo.