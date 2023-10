Mls, Messi perde ancora, battuto da un tecnico italiano

CHARLOTTE (Usa) - Non è un momento particolarmente propizio per il capitano dell’Argentina Lionel Messi. Al ritorno dalla nazionale dopo le qualificazioni ai prossimi Mondiali in cui ha realizzato una doppietta contro il Perù, il fuoriclasse argentino ha perso l’ultima partita della regular season: il Miami è stato sconfitto in trasferta dal Charlotte che si è qualificato in extremis per i play off della Major League Soccer.

La partita

I padroni di casa, allenati dal tecnico romano Christian Lattanzio, hanno sbloccato immediatamente il risultato grazie a un gol di Vargas, riuscendo a limitare gli attacchi della formazione di Miami. Oltre all’amarezza per la sconfitta, Leo Messi recrimina per una rete annullata per fuorigioco che avrebbe regalato il pareggio alla propria squadra. La presenza in campo del fuoriclasse argentino continua a esaltare il pubblico americano: anche a Charlotte si è registrato il tutto esaurito con oltre 74 mila tifosi allo stadio che - oltre ad ammirare da vicino il talento sudamericano - hanno avuto modo di festeggiare l’impresa della propria squadra che per la prima volta nella storia accede ai play off.

Chi è Christian Lattanzio

L’allenatore del Charlotte è l’italiano Christian Lattanzio. Il tecnico romano ha avuto modo di intraprendere la carriera di allenatore dell’Academy del West Ham. In passato ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale inglese di Fabio Capello, e dello staff del Manchester City di Roberto Mancini. Dopo alcuni anni da “secondo” di Patrick Viera nel Nizza e nel New York City, è da un anno alla guida del Charlotte come Head coach.