La sua squadra pareggia e lui fa lo striptease: video virale e tifosi furiosi

Un balletto spinto, i dollari e lo spogliarello messo in Rete, Carlos Zambrano , difensore dell'Alianza Lima, club calcistico peruviano, ha trovato il modo perfetto per finire nella bufera. Durante il compleanno della sua fidanzata si è esibito in uno striptease in un locale notturno, con gli invitati che l'hanno immortalato con i cellulari e hanno fatto diventare il video virale. In un attimo Zambrano è finito nel caos, attaccato dai suoi tifosi.

I tifosi attaccato Zambrano

Ai sostenitori dell'Alianza Lima non è piaciuto affatto come Zambrano abbia passato la serata dopo il pareggio per 0-0 contro l'ADT. Il pari non ha permesso all'Alianza di agganciare la vetta del campionato, anzi così è scivolata al terzo posto. Una brusca frenata in un momento decisivo del torneo che però non ha evitato a Zambrano di festeggiare, ballando e divertendosi al party.