Di Biagio saluta l'Albania: si è dimesso dalla Dinamo City

Di Biagio: "Mi faccio da parte e rinuncio al mio contratto biennale"

"Per tutta la vita sono stato una persona onesta, corretta e sincera. Per questo oggi mi dimetto dal mio ruolo, nel rispetto di un club che ha una sua storia come quella della Dinamo. Forse non sono riuscito a trasmettere ai ragazzi quello che volevo, ma ci vuole di più in partita. Ringrazio i dirigenti e la società, stanno facendo un ottimo lavoro - ha detto l'ex Roma e Inter ai microfoni di MCN -. Rinuncio al mio contratto biennale, non voglio più essere un peso. Apprezzo molto il popolo albanese, mi dispiace non essere riuscito a portare a termine la mia missione"