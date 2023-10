Real Madrid, Vinicius ancora nel mirino tra cori razzisti e lancio di oggetti

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Real Madrid si aggiudica il Clasico in una gara dalle mille emozioni contro il Barcellona . La squadra allenata da Ancelotti ha infatti ribaltato il vantaggio iniziale di Gundogan grazie alla fantastica doppietta di Bellingham .

Vinicius, cori razzisti per il brasiliano

A far discutere però sono ancora una volta gli insulti razzisti nei confronti di Vinicius, bersagliato anche nella gara contro il Siviglia. Come riportato da Marca infatti durante la sfida si sarebbero levati diversi cori che additavano il brasiliano come "scimmia" e proprio dalle tribune sarebbe partito anche il lancio di un oggetto riconducibile a una banana. Un altro episodio da condannare, ancora una volta con il brasiliano nel mirino.