Ndombele fuori rosa al Galatasaray: colpa di un hamburger

ISTANBUL (TURCHIA) - L'avventura di Tanguy Ndombele al Galatasaray non sta regalando soddisfazioni all'ex centrocampista del Napoli. Tutt'altro. Il francese, infatti, non ha soltanto collezionato solo 7 presenze in giallorosso (tutte da 15 minuti al massimo e di cui una sola da titolare) ma ora è stato anche messo fuori rosa dal tecnico Okan Buruk. Tutta colpa... di un hamburger.