Neymar, operazione al crociato: ecco quanto starà fuori

ROMA - L'avventura di con la maglia dell'Al-Hilal si è interrotta praticamente subito, visto il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro (rottura del crociato e del menisco) che Neymar ha rimediato due settimane fa con la sua nazionale contro l'Uruguay. Il brasiliano, contrariamente a quanto caldeggiato dal suo club che aveva chiesto di farsi operare a Parigi, verrà operato invece oggi in Brasile dal medico della Seleçao e dell'Atletico Mineiro, Rodrigo Lasmar. Lo stesso che lo operò sia nel 2018 per la frattura al metatarso che lo scorso marzo per l'infortunio ai legamenti della caviglia. Lunghi i tempi di recupero di Neymar (31 anni): rientrerà tra non meno di dieci mesi.