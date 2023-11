Mourinho, l'elogio a Modric e l'aneddoto sul suo arrivo al Real

Modric, l'elogio di Mourinho

A parlare di quella gara e della stima che nutre per il giocatore croato c'è anche l'allenatore della Roma José Mourinho artefice in parte proprio dell'arrivo di Modric dal Tottenham: "Sono orgoglioso di essere quello che ha lottato per avere Modric al Real Madrid. Nella sua prima partita vinse il suo primo trofeo, la Supercoppa spagnola contro il Barcellona nel 2012. Undici anni dopo, 500 partite e ancora altri trofei, trofei e trofei. Congratulazioni, Luca!”, queste le parole del portoghese a The Athletic.