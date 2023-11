Coppa del Re, clamoroso Alaves: 10-0 in casa del Deportivo Murcia

Non ci sono particolari sorprese nelle gare odierne del secondo turno della Coppa del Re. Valencia, Granada, Alaves e Villarreal , le quattro formazioni di Liga impegnate oggi, hanno passato tutte agevolmente il turno. Dominio dell' Alaves, che ha sconfitto con un clamoroso 10-0 in trasferta il Deportivo Murcia, squadra di settima divisione.

Alaves a valanga sul Deportivo Murcia

Il Valencia si è imposto 2-0 sul campo del Logrones, il Villarreal ha dominato in casa del Chiclana, vincendo con un netto 5-0, mentre il Granada ha battuto 3-0 in trasferta l'Arosa. A qualificarsi per il terzo turno anche Burgos (2-1 sull'Hercules) e Villanovense (2-1 casalingo sull'Ibiza).