Rooney, rivelazioni shock sui problemi con l’alcol: “Bevevo fino a svenire”

Wayne Rooney , attuale tecnico del Birmingham City e miglior realizzatore nella storia della nazionale inglese (53 gol in 120 partite ), ha ricordato ancora una volta i suoi problemi con l'alcol. Nel corso di un podcast, l'ex attaccante dello United ha dichiarato di aver "bevuto fino a quasi svenire" quando attraversava momenti difficili. "Avevo poco più di 20 anni e passavo dei giorni a casa. Non uscivo mai e bevevo fino a quando non svenivo".

Rooney e i problemi con l'alcol

"Non volevo stare in mezzo alle persone perché a volte ti senti in imbarazzo e altre volte ti senti come se le avessi deluse", ha spiegato Rooney. "Non sapevo in quale altro modo affrontare i miei problemi, quindi ho scelto l'alcol. C'erano persone con cui potevo parlare, ma ho deciso di non farlo e ho cercato di capirlo da solo. Ora mi comporterei in modo diverso".