"Clamoroso Cavani, vicino l'addio al Boca: c'è una trattativa in corso"

Cavani, il Peñarol si è fatto avanti

In un'intervista al quotidiano uruguaiano El País, Edgardo Novick, candidato alla presidenza del Peñarol, ha confermato di aver avviato colloqui con Edinson Cavani per cercare di ingaggiarlo alla scadenza del suo contratto. L'ex Napoli ha un accordo fino a dicembre del prossimo anno con il Boca Juniors. "Sono personalmente impegnato a fare il massimo sforzo per portarlo qui -ha detto Novick- insieme a Cavani e altri big, il Peñarol lotterà per la Copa Libertadores". Cavani è approdato al Boca nello scorso luglio.