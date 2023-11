L'ex Roma Baptista esonerato dal Valladolid: tutti i dettagli

VALLADOLID (SPAGNA) - Julio Baptista è stato licenziato dal Real Valladolid. L'ex attaccante brasiliano del Real Madrid, che in Italia ha indossato la maglia della Roma dal 2008 al 2011 (12 reti in 57 presenze), allenatore del Real Valladolid Promesas, è stato esonerato dopo le critiche che ha mosso nei confronti della dirigenza Blanquivioleta dopo l'ultima gara contro l'Ourense che ha visto l'ennesima sconfitta del Valladolid. Baptista, secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, ha spiegato di essere stato costretto a obbedire all'ordine del club su quale formazione schierare. Troppo per il club spagnolo che ha deciso di licenziarlo (insieme al suo vice Rueda e all'assistente Fernandez) dopo 150 gare nel settore giovanile del Real Valladolid dal suo arrivo nel 2019.