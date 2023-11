Cosa fanno Nainggolan e Thohir insieme in Indonesia? Svelato il mistero

Sulla presenza di Radja Nainggolan in Indonesia, si erano sparse numerose voci: qualcuno era pronto a scommettere che l'ex centrocampista della Roma, fosse sul punto di tornare in campo. Ma a svelare la verità sulle reali intenzioni del belga, è stato Erik Tohir.

Nainggolan in Indonesia: il post di Tohir

L'ex numero dell'Inter ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme a Nainggolan, spiegando un obiettivo comune: "Entrambi siamo stati all'Inter svolgendo un duro lavoro: uno in campo l'altro fuori dal campo. Ora lavoreremo insieme per rendere la Coppa del Mondo Under 17 2023 in Indonesia un successo! Goditi l'Indonesia, Radja".