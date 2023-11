Dalla Francia, nuova bufera su Neymar: "Denunciato per sfruttamento"

ROMA - Neymar nella bufera in Francia: secondo quanto riportato da "Le Parisien", infatti, l'asso brasiliano sarebbe stato accusato di sfruttamento da una ex collaboratrice domestica. Quest'ultima accusa infatti Neymar (allora al Psg) di non essere mai stata messa in regola e di essere stata costretta a lavorare, nonostante fosse incinta, 24 ore su 24 e anche fino a 15 giorni prima del parto. Inoltre, Le Parisien riporta che secondo l'accusa alla collabotatrice non sarebbero state riconosciute le ferie e non le sarebbero stati pagati gli straordinari. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, a giugno i legali della donna (anche lei brasiliana) avrebbero inviato una lettera al giocatore per tentare una composizione amichevole, senza ricevere risposta.