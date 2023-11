Diretta Brasile-Argentina: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Brasile-Argentina, dove vederla in tv in tv e in streaming La sfida tra Brasile e Argentina, è in programma stasera alle ore 01:30 allo stadio Maracana di Rio de Janeiro. La partita non sarà visibile in chiaro almeno per quanto riguarda l'Italia. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming. Pertanto, sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine socia ufficiali delle due nazionali. Brasile-Argentina, le probabili formazioni BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Emerson, Gabriel, Marquinhos, Carlos Augusto; Andre, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Martinelli, Raphinha; Gabriel Jesus. Allenatore: Diniz

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Alvarez, Gonzalez. Allenatore: Scaloni.

Diniz senza Vinicius, c'è Gabriel Jesus. Scaloni con Alvarez e Gonzalez