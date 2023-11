Messi, schiaffetto a Rodrygo: reazione esagerata, va fuori di testa

ROMA - L'Argentina ha vinto una gara storica battendo il Brasile 1-0 al Maracanà: ma non è solo il calcio giocato a fare notizia, visto che la gara è stata caratterizzata dagli scontri sugli spalti che ne hanno ritardato l'inizio di quasi mezzora. Tensione che non poteva non riflettersi in campo. Protagonisti di un momento a nervi tesi sul rettangolo verde, Messi e Rodrygo: durante una discussuione tra i due l'argentino dà uno schiaffetto alla nuca del giocatore del Real Madrid che va fuori di testa.