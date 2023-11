Nagelsmann e Trapp, che gaffe in diretta tv: pizzicata l'assurda richiesta

VIENNA (Austria) - Ogni tentativo, pur di recuperare una partita. Il commissario tecnico della nazionale tedesca Julian Nagelsmann - durante la sfida Austria-Germania - ha spinto il proprio portiere Kevin Trapp a perdere tempo per dare indicazioni tattiche alla squadra. Il portiere, in procinto di effettuare una rimessa in gioco da fondo campo, è stato intimato dal proprio tecnico di buttarsi a terra, pur non avendo motivi per farlo . L’estremo difensore tedesco ha ascoltato il suggerimento del proprio allenatore chiedendo l’intervento del medico della nazionale.

La mossa di Nagelsmann

Nel frattempo, il ct della Germania Nagelsmann - con la propria squadra in svantaggio per uno a zero - ha chiamato in tutta fretta un giocatore tedesco per mostrargli sulla lavagnetta tattica le nuove disposizioni da seguire in mezzo al campo. Il suggerimento, tuttavia, non è servito a nulla considerando che la Germania alla fine è stata sconfitta per 2-0 dall’Austria.