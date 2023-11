L'Uzbekistan elimina l'Inghilterra, ma il gesto del ct scatena la rissa

ROMA - Vittoria storica per l' Uzbekistan Under 17 che a Giacarta ha eliminato i pari età dell' Inghilterra con il risultato finale di 2-1 qualificandosi così ai quarti di finale del Mondiale Under 17 . Ma nel finale di partita un gesto decisamente poco sportivo del ct uzbeko ha dato origine a una vera e propria rissa in campo

Il gesto del ct che scatena la rissa: cosa è successo?

E' in corso il 10' (su 13) di recupero nella ripresa di Inghilterra-Uzbekistan Under 17: la nazionale dei Tre Leoni è alla caccia del pareggio quando il pallone esce dal campo, proprio nei pressi della panchina di Jamoliddin Rakhmatullaev, selezionatore uzbeko. Quest'ultimo non ci pensa due volte e, con l'intento di ritardare la rimessa in campo degli inglesi, calcia il pallone più forte che può per allontanarlo. Immediata la tensione, dapprima con un paio di giocatori inglesi che si avvicinano a Rakhmatullaev e lo spintonano, poi arrivano anche gli uzbeki a difendere il proprio selezionatore e subito si aggiungono altri inglesi e ci vuole un po' per riportare alla calma gli animi surriscaldati. A Rakhmatullaev il gesto antisportivo costa un sacrosanto cartellino rosso.