Spagna, brutale aggressione in campo: le immagini shock fanno il giro dei social

ROMA - Davvero un brutto gesto, da parte dell'attaccante di un attaccante del Bescano (dilettanti catalani), durante il match contro il Fornells. Nel momento in cui l'arbitro stava guardando altrove, infatti, il giocatore (identificato dai media spagnoli in Marc Marquez), si è avvicinato a un difensore avversario colpendolo con il violento calcio rifilato coi tacchetti: il difensore immediatamente si accascia a terra dolorante, mentre arriva anche il portiere del Fornells a richiamare a gran voce l'attenzine del direttore di gara. Quest'ultimo, non avendo assistito alla scena, non ha potuto però comminare alcuna sanzione a Marquez, non essendoci peraltro nemmeno il Var, ovviamente, a questi livelli. Tuttavia, per sfortuna di dell'attaccate (ma per fortuna della giustizia sportiva) la scena è stata ripresa dagli spalti. Con questa "prova video", il giocatore rischia pesanti sanzioni. Sempre secondo i media catalani, ci si attendono sanzioni esemplari dalla federazione.