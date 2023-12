Chiellini show dopo il trionfo in Mls, con il megafono canta con i tifosi

Festeggiamenti per Giorgio Chiellini che ha ottenuto una importante vittoria con i Los Angeles Fc. La compagine statunitense si è aggiudicata la finale di Western Conference, dopo aver battuto l'Houston Dynamo per 2-0. Un successo che permette a Los Angeles di poter difendere il titolo di MLS, con la finalissima che è in programma sabato prossimo contro Columbus Crew.