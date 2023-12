Nuova avventura per Ihattaren: arriva la firma con un club di Europa League

"Vogliamo dargli una seconda possibilità"

A dargli fiducia, nonostante i numerosi episodi extra calcistici che hanno visto Ihattaren protagonista, è stato lo Slavia Praga. Il club ceco ha motivato così l'ingaggio di Ihattaren che è giunto a parametro zero: "Mohamed è un grande talento del calcio olandese, ha mostrato grandi capacità già da giovane. Sfortunatamente, il suo sviluppo e la sua carriera sono stati fortemente scossi dalla morte di suo padre, che ebbe una grande influenza su di lui. È seguito un periodo in cui il calcio è passato completamente in secondo piano. Lo Slavia vuole dargli una seconda possibilità. Ihattaren sta lavorando su se stesso e vuole tornare ad essere protagonista nel calcio professionistico. Oggi ha un ambiente familiare più tranquillo e una grande motivazione per tornare a fare bene".