Saarbrucken, altra impresa in Coppa di Germania: dopo il Bayern elimina l'Eintracht

ROMA - Continua la favola Saarbrucken in Coppa di Germania . A poco più di un mese dal clamoroso successo contro il Bayern Monaco nel secondo turno , la squadra di terza divisione ha eliminato un'altra squadra di Bundesliga. Ad arrendersi stavolta l'Eintracht di Francoforte, sconfitto 2-0 negli ottavi (gol di Brunker al 64' e di Kerber al 78') e rimasto in dieci nel finale (rosso Futkeu all'83').

Saarbrucken-Eintracht Francoforte 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Schick in gol e Leverkusen ai quarti

Ai quarti di finale approda poi in scioltezza il Bayer Leverkusen, capolista in Bundesliga, vittorioso per 3-1 sul Paderborn grazie alle reti di Boniface, Palacios e dell'ex romanista Schick nel finale. A chiudere il programma di oggi (6 dicembre) Herta-Amburgo e Stoccarda-Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen-Paderborn 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Herta Berlino-Amburgo: seguila 'live'

Stoccarda-Borussia Dortmund: seguila 'live'