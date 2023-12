Ajax in campo senza nomi sulla maglia e con tre puntini: il motivo

AMSTERDAM (OLANDA) - L'Ajax torna a far parlare di sé non soltanto per la rimonta in Eredivisie che, dalla zona retrocessione, lo ha visto velocemente risalire fino al quinto posto, ma anche per una bella iniziativa andata in scena nella gara contro lo Sparta Rotterdam. Una scelta che non è affatto pubblicitaria ma, come spiegato su YouTube dallo stesso club, di protesta. L'Ajax, infatti, ha giocato con una maglia dove, al posto del nome del calciatore sopra al numero, sono comparsi tre puntini. Il motivo? Sollevare l'attenzione sull'odio social e gli attacchi con offese e minacce ai calciatori. "Purtroppo a riceverli non sono solo i nostri calciatori - ha spiegato l'Ajax con una nota - ma è un approccio diventato molto diffuso e con un grosso impatto su tantissimi utenti. I punti rappresentano il simbolo universale del silenzio, non che l'icona del menù attraverso cui si possono segnalare gli account da cui partono le frasi offensive".