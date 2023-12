Colpito da un fulmine in campo: muore sul colpo. Il video è agghiacciante

Tragedia nel calcio brasiliano: un giocatore di 21 anni, Caio Henrique , è morto colpito da un fulmine durante una partita amatoriale a Santo Antonio da Platina, nello stato del Paraná. Nella deflagrazione altri sei giocatori sono rimasti feriti e hanno ricevuto cure mediche. Nell'impianto mancavano peraltro le ambulanze e le vittime sono state dovute portate in all'ospedale in macchina.

Il video dagli spalti è terribile

Si stava giocando il secondo tempo del match e pioveva forte. Terribili le scene video registrate con uno smartphone dagli spalti, pochi attimi dopo l'incidente. Si notano i giocatori della squadra ospite stesi sul terreno di gioco e ricevere un primo aiuto, prima di essere portati fuori a braccia. Per la cronaca, la partita in questione era Unidos de Santo Antonio da Platina- Uniao Japirense, valida per la coppa regionale.