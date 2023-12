Flop Siviglia, insulti pesanti ai giocatori in aeroporto: “Figli di p…”

Il Siviglia è fuori da tutte le coppe europee, non gli succedeva dal 2008. Il ko di ieri sera contro il Lens ha lasciato gli spagnoli sul fondo della classifica del girone B di Champions, eliminandoli da tutto. I tifosi della Roma, sconfitti in finale di Europa League l'anno scorso proprio dal Siviglia, hanno bersagliato sui social il club andaluso, che al ritorno in Spagna ha dovuto fare i conti anche con i propri tifosi.