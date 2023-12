Pritchard come Maradona, ma il gol vale poco: è successo in Fa Cup

Voleva imitare Maradona e c'è riuscito. La mano di Dio ha colpito, ma nessuno se ne è accorto. O meglio, probabilmente qualcuno dagli spalti sì, ma ai più è sfuggito. E' successo in Inghilterra, precisamente nel match di Fa Cup tra Barnet e Newport Country. Harry Pritchard, centrocampista del Barnet, club di quinta divisione inglese, ha segnato un gol di mano molto simile a quello realizzato da Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra a Messico 1986. Pritchard ha infatti anticipato il portiere avversario, colpendo il pallone con la mano sinistra, portata velocemente e furbescamente sopra alla testa. Come detto, l'arbitro non se n'è accorto e ovviamente, senza il Var, il gol è stato concesso.