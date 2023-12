Mutu, ore terribili: esonerato mentre è al funerale della madre

Ha del clamoroso la vicenda in Azerbaigian che vede, suo malgrado, come protagonista l'ex attaccante - tra le altre - di Juventus , Fiorentina e Inter, Adrian Mutu . Il rumeno, infatti, è stato esonerato dal Neftci Baku dopo aver battuto 2-0 il Kapaz , ma non è questa la sola notizia che sorprende.

Il dramma di Mutu

A stupire non è solo la decisione del divorzio da parte della società, che in classifica è terza, ma distante 13 punti dal Qarabag primo, quanto la tempistica della comunicazione. L'ex attaccante, oggi 44enne, è stato informato dell'esonero mentre era al funerale di sua madre. Mutu si trovava in Romania e ha ricevuto prima le condoglianze e poi la notizia dell'esonero.

Il comunicato dell'esonero di Mutu

In un comunicato ufficiale il Neftci "ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze per la morte di sua madre".