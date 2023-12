Tevez e l'inglese mai imparato: "Ho un problema culturale con loro"

Intervistato dalla radio D Sports, Carlitos Tevez si è focalizzato sul rapporto con l'Inghilterra. Nonostante la militanza per sette anni in Premier League con il Manchester United , l'ex attaccante ha confessato di non aver mai imparato l'inglese per un motivo ben preciso.

Perché Tevez non ha imparato l'inglese?

Tevez ha rivelato: "Ho avuto un problema culturale con loro, perchè i racconti di mio zio hanno segnato la mia infanzia. Mio zio giocava nel River, era l'unico tifoso del River in famiglia, giocava nella squadra riserve. Proprio quando avrebbe dovuto disputare una partita con la prima squadra, fu reclutato per la guerra delle Falkland e non poté mai coronare quel sogno. È diventato un alcolizzato dopo la guerra, è stato molto male. Eravamo molto vicini e questo ha avuto un impatto enorme su di me. Giocare in Inghilterra per sette anni è stato solo per lavoro, non mi sono mai adattato alla cultura inglese. Non avevo intenzione di imparare l'inglese per ragioni mie. Le mie figlie parlano inglese, studiano in inglese".