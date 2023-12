Terim torna in panchina: è il nuovo allenatore del Panathinaikos

Fatih Terim torna in panchina dopo quasi due anni di stop. L'ultima sua esperienza alla guida del Galatasaray si era conclusa con le dimissioni nel gennaio 2022. Allenerà in Grecia, uno dei club più titolati: il Panathinaikos, subentrando a Ivan Jovanovic. Lo ha annunciato il club greco con una nota attraverso i propri profili social. Terim, che è ricordato anche in Italia per avere guidato Fiorentina e Milan tra il 2000 e il 2001, prende le redini di una squadra seconda in classifica dopo 15 giornate, a -1 dalla capolista Paok Salonicco. Il tecnico turco debutterà il 3 gennaio in occasione della sfida casalinga contro il Giannina fanalino di coda.