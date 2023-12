Nocerino a Miami come Messi: “Adoro il metodo di Ranieri”

Nocerino, in America, è Antonio. Antonio e basta: «Qui è così: ti guardano per quello che sei, non per chi eri o rappresenti. E nessuno ti giudica, una cosa che mi piace moltissimo: ti devi meritare tutto». Antonio Nocerino, nome e cognome, però un passato ce l’ha e non si cancella: Palermo, Juve, Milan, Torino, Parma, la Premier, l’Europeo 2012 con la Nazionale e il coraggio di cambiare vita e volare a Orlando, negli Usa e in Mls già nel 2016. Da quel momento non è più tornato e s’è costruito un presente: ora è l’allenatore del Miami FC, l’altra squadra della città, l’alternativa all’Inter Miami di Messi e Beckham. «Ecco, uno come Leo mi farebbe comodo...».