Vinicius, il nuovo tatuaggio sulla schiena è clamoroso

Da Kobe a Pelé, tutti i personaggi raffigurati

Il brasiliano per un lavoro così complesso si è affidato al tatuatore murciano 'Ganga', il cui studio si trova a Los Angeles, e famoso per aver tatuato sulla pelle grandi personaggi dello sport come Carlos Alcaraz o LeBron James. Da un lato ci sono Kobe Bryant e Michael Jordan che rappresentano il mondo del basket NBA che Vinicius ha sempre amato; dall'altro appare Pelé, in una foto mitica, e Muhammad Ali, in basso, con il termine inglese "Mentality", mentalità, e attorno ad esso "Black Lives Matter", le vite di i neri contano, il noto motto della lotta al razzismo.

Vinicius, clamoroso errore nel ritratto di Jordan?

Una vera e propria opera d'arte che però nasconderebbe nella realtà un clamoroso errore: Michael Jordan è infatti ritratto nell'atto di lanciare il pallone con la mano sinistra, praticamente impossibile visto che l'ex campione è destro. Potrebbe essersi trattato di una svista o anche un omaggio ulteriore al campione che per dimostrare la sua superiorità a volte si è cimentato dalla lunetta proprio con la destra.