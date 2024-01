Coppa di Francia: Metz eliminato ai rigori dal Clermont, avanza il Nantes

METZ (FRANCIA) - Sei le partite del terzo turno di Coppa di Francia andate in scena oggi (venerdì 5 gennaio), con in palio la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo.

Metz fuori: il Clermont fa festa ai rigori

Parte bene il Clermont, che con il passare dei minuti lascia però campo al Metz che ne approfitta e passa al 22' con Sané. Gli ospiti perdono per infortunio Cham (dentro Boutobba al 33') ma reagiscono, mancando però il pari a fine primo tempo con Allevinah (salvataggio di Kouao al 43') e Nicholson (palla fuori di un niente al 45'+1). L'appuntamento con il pari è però solo rimandato al 48', quando Allevinah fa 1-1 e rimette tutto in equilibrio. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio e a spuntarla ai calcia di rigore è il Clermont, con il Metz che paga gli errori commessi dal dischetto da Asoro, Colin e Kouao.

Metz-Clermont 2-4 dcr (1-1): statistiche e tabellino