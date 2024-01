Gattuso e la visita a Guardiola: "Ho aspettato tre giorni fuori dal centro sportivo"

Gattuso , Guardiola e quell' incontro non convenzionale. Per usare un eufemismo. Erano i tempi in cui il maestro del Tiki Taka allenava il Bayern Monaco campione di Germania, cercando di cambiare la mentalità dei tedeschi e di uno spogliatoio abituato a un certo tipo di calcio. Intanto, l'ex centrocampista del Milan viaggiava per imparare, in attesa di una grande occasione.

Gattuso e il Barcellona di Guardiola

Quando si parla di Rino Gattuso si pensa troppo spesso a un personaggio solitario e sgorbutico, intrappolato nella sua personalità e nel suo essere semplicemente "Ringhio". Si sottovaluta, però, un valore importante, che lo ha sempre contraddistinto nel corso della carriera da calciatore: l'umiltà.

Ne ha da vendere l'attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia, che ai microfoni de L'Equipe ha raccontato il suo legame con il Barça di Pep Guardiola: "Da quando abbiamo iniziato a giocare contro il Barcellona di Guardiola, ho cominciato a studiare e ad analizzare la questione, mi sono interessato al loro modo di vedere il calcio".

Gattuso e l'incontro con Pep a Monaco di Baviera

Gattuso non si é fermato e ha continuato a lavorare per diventare un allenatore con idee moderne, seguendo i migliori. Lo ha fatto proprio con Pep Guardiola, da anni punto di riferimento del Manchester City e della Premier League. Curioso l'episodio di Monaco di Baviera, dove l'ex Milan si recò per assistere agli allenamenti del manager spagnolo, attendendo anche più del dovuto.

Gattuso, del resto, non é uno abituato a chiedere favori: "Non mi piace farlo, non chiedo favori, quindi non ho avvertito Pep e l'ho aspettato alla porta. Mi riconobbe quando ci passò davanti, ma io ero lì da due giorni. Faceva un freddo! Ero con il mio vice Gigi Riccio".