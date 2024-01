"Ho mentito per molto tempo perché la società non era pronta ad ascoltare ciò che avevo da dire". Thierry Henry si racconta. Non parla l'ex calciatore, oggi allenatore della Francia Under 21, ma l'uomo, con le sue fragilità e debolezze. Il campione francese, anni 46, svela di essere stato "depresso" quando era calciatore, periodo in cui non era stato capace di affrontare i "miei demoni mentali".