Tutti pazzi per Nainggolan: il gesto che manda in delirio i tifosi in Indonesia

Cosa ha fatto Nainggolan in Indonesia?

Nainggolan ha mangiato con alcuni giocatori come Muhammad Hargianto, Titan Agung e Arsa Ahmad. In Indonesia sono rimasti piacevolmente sorpresi da questo gesto. Non era scontato, si legge, dato che Nainggolan è in squadra solo da poche settimane. Eppure il belga sembra essersi già integrato: "Vero stile di vita indonesiano, grazie ragazzi" ha scritto l'ex Roma sui social commentando la sua "cena alternativa" coi suoi nuovi compagni.