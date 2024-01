Piqué, il clamoroso annuncio: sta per tornare nel calcio

Piqué farà l'allenatore: l'annuncio dell'ex Barça

Gerard Piqué studia per fare l'allenatore. All'alba del 2024, è arrivato l'annuncio dell'ex centrale difensivo della nazionale spagnola, che uscirà nuovamente allo scoperto nel weekend: "È un nuovo anno e dopo averci pensato bene ho deciso di tornare nel calcio. Mi manca così tanto. Questa volta non sarà come giocatore. Sarà come allenatore. Condividerò maggiori dettagli durante il fine settimana".

Spesso al centro delle riviste di gossip, per via della sua lunga relazione con la cantante Shakira, Piqué è pronto a tornare protagonista nel mondo del calcio.