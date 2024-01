Scandalo in Gabon: dichiara di essere nato dopo la morte della madre!

Guélor Kanga Kaku, centrocampista della Stella Rossa, è stato convocato dalla Confederazione del calcio africano, per una presunta falsificazione della sua età. Il giocatore, sostiene di essere nato nel 1990, ma secondo i documenti ufficiali in possesso del governo, la madre sarebbe morta nel 1986. Il certificato di nascita presentato da Kanga Kaku, confermerebbe come data di nascita il 1° settembre 1990, ma alcuni documenti proverebbero che il centrocampista sarebbe nato a Kinshasa, in Congo, nell'ottobre del 1985, con il nome di Guélor Kiaku Kiaku Kiangana.