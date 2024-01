Carabao Cup, Jones e Gakpo trascinano il Liverpool: Fulham ko 2-1

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Liverpool supera 2-1 in rimonta il Fulham nell'andata delle semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. I 'Cottagers' sbloccano il risultato al 19' del primo tempo grazie alla magia di Willian che salta Bradley con una finta da applausi e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa i 'Reds' caricano a testa bassa e ribaltano il risultato nel giro di tre minuti, tra il 68' e il 71', con gli acuti di Jones e Gakpo su doppio assist di un ispirato Nunez. Un risultato importante per la squadra di Jurgen Klopp in vista del match di ritorno, in programma a 'Craven Cottage' il prossimo 24 gennaio. La finale si disputerà invece il 25 febbraio a Wembley.