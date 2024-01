Fischi in Arabia Saudita durante il minuto di raccoglimento per omaggiare la memoria di Franz Beckenbauer, morto domenica all'età di 78 anni. Stupore in campo e sugli spalti per il comportamento dei tifosi arabi. Increduli i calciatori di Real Madrid e Atletico e i rispettivi allenatori, Ancelotti e Simeone, pronti a sfidarsi per la Semifinale di Supercoppa, poi vinta dai Blancos 5-3. Mancanza di rispetto? A quanto pare no.