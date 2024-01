Arriva dalla Fifa la punizione per l'attaccante tedesco Leroy Sané che a novembre, durante un'amichevole contro l'Austria, è stato espulso per una manata in pieno viso Philipp Mwene. L'ala del Bayern Monaco è stato fermato per tre partite e quindi salterà sicuramente le prossime due amichevoli di marzo, contro Francia e Olanda, in attesa di scoprire quale sarà la terza partita che sarà costretto a disertare che potrebbe anche coincidere con l'esordio agli Europei.