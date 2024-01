Cina, la confessione shock di Li Tie: "Ho corrotto tutti per vincere"

Bufera su Lie Tie. L'ex commissario tecnico della Cina è al centro di un'inchiesta in cui viene accusato di corruzione. In particolare, è stato artefice di un pagamento di circa 340mila euro in tangenti per ottenere la carica di allenatore della nazionale dei dragoni. Non solo, Lie Tie ha anche confessato di aver truccato delle partite, pagando calciatori e allenatori avversari per vincere.