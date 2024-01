Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, anni 27, è stato uno dei colpi rivelazione in Premier League. Ottime prestazioni, sicurezza tra i pali e anche "padronanza dei piedi come esige il calcio moderno". Ne parla il Daily Mail che riporta alcune dichiarazioni dell'ex numero uno dell'Empoli alla vigilia della gara contro il Manchester United: "Questo era il mio sogno, il Tottenham è stata un'opportunità che non potevo perdere".