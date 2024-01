Per Luis Fernandez, ex nazionale francese e persona molto vicina al Psg, "Mbappé resterà a Parigi". Non è un annuncio ma una considerazione, un pensiero personale ma motivato da alcuni indizi che Fernandez avrebbe individuato nel corso degli ultimi mesi: "Lo penso dopo aver ascoltato le parole del presidente del Psg o dello stesso Mbappè. E poi so che il Psg vuole continuare a investire ripartendo dai migliori".