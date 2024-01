Clamoroso Vinicius come Totti: il gesto provocatorio alla panchina del Barcellona

Era l'8 febbraio del 2004 quando Francesco Totti, a Tudor e alla panchina della Juventus, fece il famosissimo gesto del 4 come a dire: "Zitti, ne avete presi 4, andate a casa". Ieri, durante la Supercoppa spagnola, Vinicius ha fatto praticamente la stessa cosa con la panchina del Barcellona. Questi i fatti: al minuto 71' Ronald Araujo commette un fallo su Vinicius che gli costa un giallo (il secondo) e quindi l'epulsione. Gli animi si riscaldano, Vinicius ride e la panchina del Barça impazzisce. Il brasiliano, autore di una tripletta e di una partita stellare, se la prende e fa il segno del 4 con la mano in riferimento al risultato di 4-1 con cui la squadra di Ancelotti porta a casa la Supercoppa. Le telecamere lo inquadrano e il video, in poche ore, fa il giro del mondo.