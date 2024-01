Xavi avverte il Barcellona dopo il ko con il Real: "Me ne andrò solo in un caso"

A pochi giorni dalla pesante sconfitta maturata in finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti , è tornato a parlare anche Xavi Hernandez , tecnico di un Barcellona che non sta certo vivendo la miglior stagione della sua storia. Domani, l'impegno in Copa del Rey in casa dell'Unionistas , formazione nettamente inferiore rispetto ai catalani.

Xavi: "Obiettivo? Vincere uno dei tre trofei"

A 24 ore dal fischio d'inizio del match valevole per gli ottavi di finale di Copa del Rey, Xavi Hernandez ha avuto modo di parlare del suo futuro sulla panchina blaugrana, consapevole di avere davanti a sé un cammino tutt'altro che semplice in Liga. Al momento, infatti, il Barça è a -8 dal Girona e a 7 punti dai rivali del Real Madrid.

Così Xavi in conferenza stampa, in vista di Unionistas-Barcellona: "Il giorno in cui i giocatori non saranno più con me, prenderò le mie cose e me ne andrò. Abbiamo ancora dei tornei da giocare. Quest'anno l'obiettivo è vincere la Coppa, il campionato o la Champions League. Se non sarà così, me ne andrò".